Kluczowa scena z Avengers: Wojna bez granic była improwizowana. Twórcy mieli ważny powód

To było zabawne. Nikt z aktorów nie wiedział, kto umrze, aż do dnia poprzedzającego nagrywanie tej sceny. Pokazali nam coś w rodzaju wstępnej wizualizacji i każdy z nas pomyślał: „Cóż, chyba muszę zabrać dzieci z prywatnej szkoły”, po czym wyjaśnili początek sceny, która była zgodna ze scenariuszem.

Bracia Russo podeszli do mnie oraz Elizabeth Olsen i powiedzieli: „Słuchajcie, czy możecie po prostu zaimprowizować tę scenę?” A ja na to: „Co? Improwizować w roli robota, który zostaje zabity?” Nie mam żadnego punktu odniesienia! A Lizzie zaczęła się z tego śmiać i poczuliśmy się po prostu zrelaksowani, że. Nie wiem, jak by to wyglądało inaczej, ponieważ oboje naprawdę sobie ufamy i w jakiś sposób doszliśmy do czegoś, co zadziałało.