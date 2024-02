Pierwsze gry z serii Diablo i Warcraft pojawiły się w sklepie Battle.net

Mamy dobrą wiadomość dla miłośników starszych produkcji studia Blizzard Entertainment. Jak podaje serwis IGN, przedstawiciele wspomnianego zespołu poinformowali na swoim oficjalnym profilu na Twitterze, że w ofercie sklepu Battle.net ponownie pojawiły się znane i lubiane przez graczy na całym świecie klasyczne produkcje z serii Diablo oraz Warcraft. Mowa tutaj o trzech konkretnych tytułach, które już od dłuższego czasu były dostępne w ramach cyfrowej dystrybucji na platformie GOG.com.

Warcraft: Orcs and Humans, Warcraft 2 i Diablo są już dostępne na Battle.net

Zgodnie z informacjami, w sklepie Battle.net pojawiły się gry Warcraft: Orcs and Humans, Warcraft II: Tides of Darkness oraz pierwsze Diablo. Pierwszy tytuł jest dostępny w cenie około 26 złotych, zaś pozostałe dwa wyceniono na około 44 złote. Tides of Darkness zawiera dodatek Beyond the Dark Portal, a Diablo zawiera dodatek Hellfire. Praktycznie od razu po udostępnieniu tytułów, znalazły się one na szczycie listy najpopularniejszych produkcji na Battle.net. Choć nie będzie to długo trwało i za jakiś czas na ich miejsce wskoczą nowsze gry, tak pozwala to zobaczyć, jak wielu fanów czekało na ten moment.