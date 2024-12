Kinowa porażka wielkim hitem Prime Video. To największa premiera Amazona na streamingu

Biorąc pod uwagę reakcję widzów na Czerwoną Jedynkę, zarówno w kinach, jak i na Prime Video, jesteśmy przekonani, że wejdzie ona na stałe do kanonu filmów świątecznych i zostanie tam na długie lata. Każda z naszych produkcji jest inna i jesteśmy bardzo wdzięczni twórcom za wspólne wypracowanie właściwej strategii, która pozwoliła zaprezentować film jak najszerszej publiczności.

Wiedzieliśmy, że w przypadku Czerwonej Jedynki strategia ta musi obejmować zarówno premierę kinową i związaną z nią kampanię marketingową mającą na celu przyciągnięcie widzów do kin i zwiększenie rozpoznawalności tego tytułu, a także zachęcenie odbiorców do obejrzenia go na Prime Video. Cieszymy się, że nasz plan został zrealizowany i jesteśmy za to niezmiernie wdzięczni całemu zespołowi filmowemu i obsadzie - powiedziała Jennifer Salke, szefowa Amazon MGM Studios