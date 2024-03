Kingdom Come: Deliverance na analizie Digital Foundry. Najbardziej ambitny port na Nintendo Switch

Digital Foundry wzięło na tapet Kingdom Come: Deliverance w wersji na Nintendo Switch.

Kingdom Come: Deliverance ukazało się na Nintendo Switch 15 marca 2024 roku. Jak się okazuje, wersja na handheld wypada zaskakująco dobrze, czego dowodziły między innymi porównania grafiki z konsolą PlayStation. Za bardziej szczegółową analizę portu postanowiło zabrać się jednak Digital Foundry.

Digital Foundry analizuje port Kingdom Come: Deliverance na Nintendo Switch

Digital Foundry podzieliło się już materiałem analizującym Kingdom Come: Deliverance na Nintendo Switch. Jak podkreśla na samym początku autor filmu, produkcja to jeden z najbardziej ambitnych portów, jakie dotychczas widziano. Saber Interactive, odpowiedzialne za projekt, najwyraźniej stanęło na wysokości zadania – na tyle, na ile się dało.

Produkcja działa w dynamicznej rozdzielczości od 540p do 720p. Oczywiście jakość obrazu nie dorównuje odczytowi w 900p na Xbox One czy PlayStation 4, jednak ma prezentować się przyzwoicie na wyświetlaczu przenośnego Switcha. Obraz jest bardziej miękki, a mimika twarzy traci wyrazistość, podobnie jak szczegóły krajobrazu czy tekstury. Digital Foundry podkreśla jednak, że wersja Kingdom Come: Deliverance na handheld Nintendo wykorzystuje oświetlenie w czasie rzeczywistym, czego nie doświadczyli posiadacze konsol poprzedniej generacji.

Analiza wykazuje również wysoką gęstość drzew (identyczną jak na Xbox One), a także malownicze smugi światła widoczne pomiędzy drzewami. Dodatkowo według Digital Foundry świetnie działają SSR (odbicia w przestrzeni ekranu), POM (technika nadająca głębi teksturom) i wspomniane wyżej SVOGI (globalne oświetlenie wokselowe). Zwrócono również uwagę na znacznie krótsze, niż w przypadku Xbox One, czasy ładowania.