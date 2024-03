Kiedy rozpocznie się produkcja animowanego serialu Smallville?

Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, chcielibyśmy to zrobić i przedstawić Warner Bros. To musi być właściwy czas, a teraz nie jest odpowiedni moment. Mieliśmy strajk, zmieniliśmy kierownictwo w DC – jednym z nowych szefów, jest mój najlepszy na świecie przyjaciel, James Gunn. Chcielibyśmy to zrobić - cała obsada chciałaby to zrobić. Użylibyśmy głosów postaci z serialu aktorskiego i mamy koncepcję, czym ma być nowe widowisko.