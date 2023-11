Kiedy były zabójca zabiera rodzinę na wakacje. Mark Wahlberg i Michelle Monaghan w zwiastunie komedii The Family Plan

Apple TV ujawniło oficjalny zwiastun ciekawie zapowiadającej się komedii sensacyjnej The Family Plan.

Tym razem streamer nie zdecydował się na premierę kinową, a więc widowisko trafi bezpośrednio do jego zasobów i będzie je można oglądać w grudniu.

W zasadzie historii jest podobna do dziesiątek innych scenariuszy filmowych. Były zabójca odszedł z branży i żyje incognito jako ojciec z przedmieść. Niegdyś pracował dla rządu, był elitarnym zabókjcą, zajmującym się eliminowaniem najgroźniejszych czarnych charakterów. Jednak w tym zawodzie nie ma emerytury i kiedy upominają się o niego duchy przeszłości, musi uciekać i jednocześnie chronić swoją rodzinę, która nawet nie podejrzewa, czym zajmował się przed lata mąż i tata. Zdeterminowany, by chronić swoją rodzinę Dan, używa swoich dawnych umiejętności, ucieka do Vegas, gdzie zapewnia wakacje życia, swojej niezorientowanej w prawdziwych powodach wyjazdu, rodzinie.

W rolach głównych występują Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, Zoe Colletti, Van Crosby, Saïd Taghmaoui, Maggie Q i Ciarán Hinds.