Kiedy Barbie trafi na HBO Max? Warner Bros ujawnił premierę wielkiego hitu na platformie

Barbie może stać się najbardziej kasowym filmem tego roku. Według analityków jeszcze w ten weekend produkcja przekroczy miliard dolarów globalnych wpływów i będzie tracić około 300 milionów dolarów do Super Mario Bros. Film. Będzie to emocjonujący wyścig, który rozegra się przez cały sierpień, ale jeszcze we wrześniu Barbie powinna dokładać kolejne miliony do swojej puli. Warner Bros. nie musi więc śpieszyć się z wydaniem swojego filmu na platformie streamingowej. Mimo to prezes firmy, David Zaslav, podczas spotkania z inwestorami ujawnił okres, kiedy możemy spodziewać się Barbie na HBO Max.

Barbie trafi na HBO Max dopiero jesienią

Jeżeli czekacie na streamingowy debiut Barbie, to mamy dla Was złą wiadomość. Film jeszcze długo będzie grany w kinach, a to opóźni premierę na HBO Max. Warner Bros. planuje wypuścić Barbie na swojej platformie dopiero jesienią, więc debiutu możemy oczekiwać od września do listopada. Biorąc jednak pod uwagę dużą popularność filmu w kinach, na wrześniową premierę nie ma najmniejszych szans. Prawdopodobnie więc subskrybenci serwisu będą musieli poczekać przynajmniej do października, zanim Barbie trafi do biblioteki HBO Max.