Barbie miała mieć scenę po napisach. Jak wyglądała usunięta scena?

Według najnowszych prognoz już pod koniec tego tygodnia Barbie zarobi w kinach na całym świecie ponad miliard dolarów. Wynik ten osiągnie w nieco ponad dwa tygodnie, co jedynie udowadnia, że szaleństwo związane z Barbie wciąż trwa i widzowie nadal tłumnie wybierają się do kina. Nie ma już żadnych wątpliwości, że film rozpoczął nowe uniwersum, które doczeka się kontynuacji i spin-offów. Twórcy najwyraźniej od początku pewni byli sukcesu swojej produkcji i wzorem Marvela chcieli umieścić na końcu scenę po napisach. Ostatecznie ta nie trafiła do kinowej wersji, a teraz ujawniono, jak miała ona wyglądać.

Barbie – scena po napisach

Twórcy testowali różne sceny po napisach, które zatytułowane zostały „Barbie Land Creation”, „Barbie Monument”, „Barbie Can Save Us”, czy „Ken Toys Returned”. Ale jedna z nich wydaje się, że była planowana do filmu na późniejszym etapie produkcji i nawet została nakręcona. Mowa o „Midge in Labour”, w której mieliśmy zobaczyć, jak postać Midge, grana przez Emerald Fenell, trafiała na porodówkę, aby urodzić swoje dziecko. W scenie obecna była również Helen Mirren, która jest narratorką w filmie, a także Allan grany przez Michaela Cerę.

