Kevin Spacey powróci na sądową ławę. W czerwcu kolejny proces w związku z domniemanymi przestępstwami seksualnymi

Podczas 15-minutowej rozprawy ustalono szczegóły procesu. Zaplanowano, że potrwa cztery tygodnie i odbędzie się w tym samym sądzie od 28 czerwca. Spacey pozostaje na bezwarunkowym zwolnieniu za kaucją do czasu procesu.

Kevin Spacey stanie przed sądem w sprawie 12 zarzutów o przestępstwa seksualne

Gwiazda House of Cards jest oskarżony o 12 domniemanych przestępstw przeciwko czterem mężczyznom, które podobno miały miejsce w latach 2001-2013. W lipcu 2022 roku Spacey nie przyznał się do pięciu zarzutów - czterech zarzutów napaści na tle seksualnym i aktu seksualnego bez zgody partnera. Wszystkie one zostały zgłoszone przez trzech mężczyzn. W styczniu tego roku nie przyznał się do siedmiu dodatkowych zarzutów – trzech zarzutów napaści na obyczajność, trzech napaści na tle seksualnym i jednego doprowadzenia osoby do czynności seksualnych bez zgody – odnoszących się do jednego mężczyzny.