Kevin Spacey powraca na ekrany. Pierwszą rolę po procesie zapowiada zwiastun thrillera Control

W sieci pojawił się zwiastun thrillera Control. Jest to pierwszy film, w którym występuje Kevin Spacey od czasu oczyszczenia go przez sąd z zarzutów.

Ukazał się pierwszy zwiastun nadchodzącego thrillera z udziałem Kevina Spacey'a, noszącego tytuł Control. Jest to powrót na ekrany, po tym jak aktor został uznany za niewinnego wszystkich zarzutów napaści na tle seksualnym. Jest to film mikrobudżetowy i nie trafi do dystrybucji w kinach. Miejmy nadzieję, że Spacey zdoła odbudować swoją karierę, która legła w gruzach na sześć lat.