Kenneth Branagh po raz trzeci jako detektyw Herkules Poirot. Zobaczcie zwiastun A Haunting in Venice

Detektyw Herkules Poirot powróci na duże ekrany. Zobaczcie zwiastun A Haunting in Venice.

Kennetha Branagh zagrał do tej pory w dwóch udanych ekranizacjach, były to: Morderstwa w Orient Expressie i Śmierć na Nilu. Tym razem twórcy serii filmów zabrali się za mało popularny kryminał Agathy Christie, noszący tytuł Wigilia Wszystkich Świętych. Na jego podstawie powstaje film A Haunting in Venice, który powinien wejść na ekrany kin jeszcze w tym roku.