Każdy przeciwnik w Elden Ring to Malenia. Nowe wyzwanie „Let me solor her”

„Let me solo her” to prawdziwa legenda Elden Ring. Wspomniany użytkownik przez długi czas pomagał innym graczom w starciach z Malenią, a nieco później rozpoczął zmagania w trybie PvP. Okazuje się jednak, że „Let me solor her” nie zamierza kończyć swojej przygody z najnowszą produkcją From Software i podjął się kolejnego wyzwania.

„Let me solor her” podmienił wszystkich przeciwników w Elden Ring na Malenię

„Let me solor her” postanowił za pomocą modyfikacji zamienić każdego przeciwnika w grze na Malenię. Nie jest to jednak jedyne utrudnienie, na które zdecydował się legendarny użytkownik. Gracze zdecydował bowiem również, że podczas podejścia nie będzie ulepszać witalności.



Warto dodać, że sporym wyzwaniem są walki z bossami, którzy posiadają dwufazowe walki. Pojedynek z Malenią również składa się bowiem z dwóch etapów, a to oznacza, że starcia ze wspomnianymi – przemienionymi w dobrze znaną „Let me solor her” przeciwniczkę – wrogami składają się łącznie z czterech etapów.



Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia From Software, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Elden Ring - recenzja. Opus magnum From Software.