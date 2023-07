Karateka – klasyczna gra retro otrzyma interaktywny dokument od studia Digital Eclipse

The Making of Karateka zagłębi się w historię klasycznej gry o sztukach walki, łącząc wywiady, wideo, dokumenty projektowe, audio i zdjęcia. Z wszystkiego tego powstanie to, co studio nazywa „najgłębszą i najbardziej wyczerpującą eksploracją procesu powstawania gry wideo”.

W The Making of Karateka spotkamy Jordana Mechnera, jako nieznanego nastoletniego studenta, który desperacko chciał wejść do branży gier wideo. Poprzez fragmenty jego dzienników studenckich, galerie dokumentów projektowych i zupełnie nowe wywiady, zobaczymy wszystkie wzloty i upadki twórcy, przygotowującego grę wideo, jakiej nikt wcześniej nie widział.

