Kapitan Marvel będzie miała męża? Grafika z The Marvels prezentuje nowe stroje bohaterek

W tym roku czeka nas jeszcze tylko jedna premiera nowego filmu z MCU. The Marvels zadebiutuje pod koniec bieżącego roku, więc studio ma jeszcze trochę czasu na promowanie swojej produkcji. Ale wygląda na to, że kampania marketingowa powoli zaczyna ruszać i do sieci trafiła nowa grafika, prezentująca trzy główne bohaterki filmu. Możemy na niej zobaczyć, jak w nowych strojach prezentuje się Carol Danvers, Monica Rambeau oraz Kamala Khan, czyli Ms. Marvel. Strój młodej bohaterki różni się do tego znanego z ubiegłorocznego serialu na Disney+. Grafikę zobaczycie na samym dole wiadomości.

Kapitan Marvel wyjdzie za mąż za młodego księcia?

Do sieci trafiły również ciekawe informacje, że w filmie Kapitan Marvel ma mieć męża. Od jakiegoś czasu pojawiały się plotki, że koreański aktor Park Seo-Joon ma wcielić się w księcia Yana, który w komiksach ożenił się z Carol Danvers. Teraz może potwierdzać to wyciek zdjęcia z oficjalnych zabawek filmu The Marvels, które dostępne będą w sieci McDonald’s. Wśród wymienionych bohaterów jest zarówno książę Yan, jak również figurka zatytułowana „księżniczka Carol”, co sugeruje, że twórcy filmu zaczerpnęli wątek znany z komiksów.