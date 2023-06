Kapitan Ameryka 4 zmienia kontrowersyjny tytuł. Zdjęcie z planu pokazuje nowy kostium bohatera

Strajk scenarzystów nie przerwał prac na planie czwartej części Kapitana Ameryki. Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć kolejne zdjęcia z planu produkcji, na których przedstawiono zupełnie nowy kostium tytułowego bohatera, a także jego pomocnika Falcon, którym został Joaquin Torres, grany przez Danny’ego Ramireza. Teraz Marvel udostępnił pierwszą oficjalną fotografię z planu, przy okazji potwierdzając zmianę tytułu nadchodzącego filmu.

Kapitan Ameryka 4 zmienia tytuł

Studio zdecydowało się porzucić dotychczasowy podtytuł filmu New World Order i zastąpić go nowym. Tym samym od teraz produkcja znana jest jako Captain America: Brave New World. Nie wiadomo, czy zmiana została dokonana z powodów fabularnych, czy też Marvel chciał odciąć się od kontrowersji związanych z poprzednim tytułem. Przypomnijmy, że Nowy porządek świata, to teoria spiskowa, która wykorzystywana jest do opisywania rzekomych przyczyn istotnych zmian w polityce międzynarodowej, według której istnieje zakonspirowana elita władzy na świecie, dążąca do objęcia autorytarnych rządów na całej planecie.