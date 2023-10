Kapitan Ameryka 4 wprowadzi nowego mutanta. Marvel zmieni historię kontrowersyjnej bohaterki

Wraz z ogłoszeniem Captain America: Brave New World Marvel zapowiedział również, że w filmie zostanie wprowadzona do uniwersum Sabra. Izraelska superbohaterka wzbudziła wiele kontrowersji wśród fanów. W komiksach postać służyła w Mossadzie oraz Siłach Obrony Izraela, co wystarczyło, aby skrytykować studio za wybór bohaterki do Kapitana Ameryki 4. Okazuje się, że postać otrzyma inną historię, aby nie wywoływać kolejnych kontrowersji.

Kapitan Ameryka 4 – nowa superbohaterka będzie mutantką

W komiksach Sabra, znana również jako Ruth Bat-Seraph, była mutantką o nadludzkiej sile, szybkości, zwinności, refleksie i wytrzymałości. Zadebiutowała w The Incredible Hulk z 1980 roku, jako agentka izraelskich tajnych służb wywiadowczych. Ten element zostanie zmieniony w Kapitanie Ameryce 4 i jak podał scooper MyTimeToShineHello superbohaterka pozostanie agentką, ale będzie służyć w CIA.

