Kapitan Ameryka 4 wciąż niegotowy na premierę. Zdecydowano się na ryzykowny ruch

Do kinowego debiutu Kapitana Ameryki: Nowy wspaniały świat pozostało nieco ponad trzy miesiące. Okazuje się, że film wciąż nie jest gotowy i Marvel zaplanował kolejne dokrętki. Ostatnie odbyły się w tegoroczne wakacje i trwały przez kilka tygodni. To właśnie w nich do obsady dołączył Giancarlo Esposito. Teraz aktor podczas sesji Q&A ujawnił, że wkrótce rozpocznie się kolejna sesja dokrętek. Wydaje się to bardzo ryzykownym ruchem dla samego filmu, który już dawno powinien znajdować się wyłącznie w fazie postprodukcji.

Kapitan Ameryka 4 – Marvel chce uratować film kolejnymi dokrętkami

Prawdopodobnie jest to reakcja prezesów Marvela na niedawno zorganizowane pokazy testowe Kapitana Ameryki 4, które nie poszły najlepiej. Z kilku opinii, które wyciekły do sieci, dowiadujemy się, że film pozbawiony jest głębi, a dodatkowo nieistotny dla całego MCU. Najwyraźniej studio zdecydowało się podjąć kolejną próbę uratowania tego projektu i na kilka miesięcy przed premierą nakręcą kolejne sceny, które mają zmienić wydźwięk historii, co ma pozytywnie wpłynąć na reakcje widzów, którzy zdecydują się wybrać na ten film do kina.