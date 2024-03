Kapitan Ameryka 4 bez ważnych bohaterów. Gwiazda filmu rozczarowana

Kapitan Ameryka 4 nie trafi do kin w tym roku z powodu zaplanowanych przez Marvela długich dokrętek, które mają naprawić problemy ze scenami akcji w filmie. Niedawno do sieci trafiło nowe logo produkcji, które potwierdza obecność w historii potężnego bohatera. W Captain America: Brave New World zabraknie natomiast Bucky’ego Barnesa i Baron Zemo, którzy obecni będą w Thunderbolts. Te postacie tworzyły przez pewien czas drużynę wraz z Samem Wilsonem w serialu Falcon i Zimowy Żołnierz. Takim obrotem spraw rozczarowany jest Anthony Mackie, który żałuje, że nie miał okazji ponownie współpracować z Sebastianem Stanem i Danielem Brühlem.

Kapitan Ameryka 4 bez Zimowego Żołnierza i Barona Zemo

Aktor w rozmowie z Radio Times wyznał, że podobała mu się współpraca z tymi aktorami przy serialu i chciałby ją kontynuować. Niestety ci bohaterowie powrócą w innym filmie, a Kapitan Ameryka 4 powstaje bez tych postaci.