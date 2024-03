Kang wraca do Avengers 5, ale nie będzie sam. Deadpool 3 wprowadzi szaloną koncepcję w MCU

Po skazaniu Jonathana Majorsa wydawało się, że będzie to definitywny koniec Kanga Zdobywcy w MCU. Marvel nie chciał znaleźć nowego odtwórcy tej roli, więc rozpoczęli przygotowanie do Avengers 5 z myślą, że w filmie wprowadzą nowego potężnego złoczyńcę, który pojawi się również w Avengers 6. W studiu ponownie doszło do zmian założeń fabularnych na piątą produkcję z serii o drużynie superbohaterów. Jak podał scooper Daniel Richtman Kang Zdobywca nadal jest w planach studia, ale nie będzie jedynym złoczyńcą.

MCU – nowe informacje o Avengers 5, X-Menach i Deadpoolu 3

Kanga nadal ma być głównym złoczyńcą w dwóch kolejnych filmach Avengers. Oznacza to, że studio będzie musiało powierzyć tę rolę nowemu aktorowi. Jednym z kandydatów ma być Colman Domingo.