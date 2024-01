Kaley Cuoco uziemiona. HBO skasowało serial Stewardesa po drugim sezonie

Serial Stewardesa szybko stał się przebojem i zebrał wiele nagród branżowych. Jego drugi sezon pojawił się w HBO Max w 2022 roku. Okazuje się jednak, że trzeci sezon nie powstanie. HBO nie zamówiło kontynuacji, a więc Kaley Cuoco nie powróci do swojej roli.

Stewardesa powstała początkowo jako jednostrzałowiec i miała jedynie opierać się na pierwowzorze książkowym. Autorem powieści, na podstawie której napisano scenariusz jest Chris Bohjalian. O kontynuacji przesądziła wielka popularność, co zachęciło do napisania kolejnego sezonu. Za swoją rolę w Stewardesie, Kaley Cuoco zdobyła dwie nominacje do nagrody Emmy, a sam serial był nominowany jako najlepsza komedia.

Stewardesa anulowana po drugim sezonie

HBO nie opublikowało oficjalnego oświadczenia, a więc można jedynie podejrzewać, że zainteresowanie serialem spadło na tyle, że przestał on być dla streamera opłacalny. Ponieważ czasy są ciężkie i branża dokładnie liczy wydawane pieniądze, z pewnością podjęto decyzję o anulowaniu.