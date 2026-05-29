Już w ten weekend CD-Action Expo - wpadnij świętować 30-tkę magazynu!

W dniach 30-31 maja w halach Łodzkiego Expo odbędzie się CD-Action Expo 2026! Na chwilę przed wydarzeniem sprawdzamy naszą checklistę tego, czego możecie spodziewać po stronie zarówno gospodarzy, czyli magazynu CD-Action, ale również i naszej.
Gram.pl na CD-Action Expo – co czeka na Ciebie w Łodzi?
Podczas CD-Action Expo 2026 przygotowaliśmy dla was kilka atrakcji wraz z naszymi partnerami.
Tradycyjnie w boju będziecie mogli sprawdzić gamingowe komputery marki Actina. Znajdzie się bowiem nowsze tytuły, ale również starsze, które przypomną wam czasy znane z kafejek internetowych czy początków salek internetowych w szkołach! Będzie legendarny IcyTower, będziecie mogli pograć w Counter-Strike’a w formacie 1v1, a także postrzelać w staroszkolnym stylu w Quake’a czy zagrać w inne klasyki, które znajdziecie na GOG.com. Również będziecie mogli pograć na konsolach PlayStation 5. Do wyboru klasyczne 1v1 w EA Sports FC 26 lub zabawa na krawędzi z pełną prędkością w Screamerze! A jak komuś będziecie chcieli również rzucić wyzwanie, to bez problemu powalczycie między sobą w Tekken 8. Tym bardziej, że Kunimitsu będzie już czekała na przetestowanie.
Dodatkowo nie mogło u nas zabraknąć marki HAVIT, która wesprze nas w świetnej jakości sprzęt gamingowy – myszki, słuchawki oraz klawiatury z pewnością sprawią, że będziecie mogli grać bez żadnych przerw. Oczywiście będziecie mogli również zapoznać się z innymi nowościami tej marki w specjalnej strefie na naszym stoisku. Tradycyjnie również gra z nami Iiyama Polska, która zapewni idealną jakość obrazu w ogrywanych przez was grach dzięki monitorom gamingowym z najwyższej półki oraz Yumisu ze swoimi niezawodnymi biurkami oraz fotelami gamingowymi.
Dodatkowo również nie mogło zabraknąć w tym roku również u nas drużyny ING Bank Śląski, która zachęci najmłodszych do nauki o cyberbezpieczeństwie wraz z najnowszą wersją ich miasteczka w Roblox! Dlatego też spokojnie – dla każdego znajdzie się coś miłego.
Będziemy widoczni, więc wbijajcie zbić z nami piątkę, pogadać o grach i razem świętować to wyjątkowe wydarzenie w polskim giereczkowie!
Co przygotowała ekipa CD-Action na ten weekend w Łodzi? Będzie się sporo działo!
GramTV przedstawia:
Program imprezy pęka w szwach , a organizatorzy zadbali o to, aby nikt – niezależnie od gamingowego stażu i preferencji – nie nudził się ani przez chwilę. Na uczestników czeka prawdziwy rollercoaster atrakcji, w tym:
- Potężna dawka paneli dyskusyjnych i spotkań autorskich – w tym wyjątkowe panele z obecną oraz dawną redakcją CD-Action. To idealna okazja, by zdobyć autograf, zrobić zdjęcie czy pogadać o historii pisma.
- 70 wystawców z branży gamingowej i technologicznej – na halach zaprezentują się wiodące marki sprzętowe, twórcy gier oraz wystawcy z szeroko pojętego świata popkultury.
- Cała masa różnych stanowisk do grania – bez względu na to, czy kręcą Cię najgorętsze premiery, masz sentyment do klasycznego retro, wolisz rzucać kostkami przy planszówkach, czy chcesz dowieść swoich sił w emocjonujących pojedynkach w Tekkena na najwyższym poziomie – znajdziesz tu swój bezpieczny port.
- Wyjątkowe gadżety i spotkania ze znajomymi – bo CD-Action Expo to przede wszystkim ludzie i niepowtarzalna atmosfera wielkiego, gamingowego święta.
Niezależnie od tego, czy lubicie nowości, klasyczne retro, planszówki, emocjonujące pojedynki na najwyższym poziomie jak w Tekkena, czy po prostu chcecie spotkać znajomych i zdobyć wyjątkowe gadżety, to wydarzenie jest dla was!
Szczegółowy program imprezy i bilety na CD-Action Expo w Łodzi znajdziecie tutaj!
Jak zwykle zachęcamy do bacznego obserwowania naszych mediów społecznościowych. Śledźcie nas na Facebooku, Instagramie, TikToku oraz YouTube – postaramy się najciekawsze kąski wrzucać właśnie tam, abyście byli na bieżąco.
Do zobaczenia na miejscu!
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!