Już w ten weekend CD-Action Expo - wpadnij świętować 30-tkę magazynu!

Podczas CD-Action Expo 2026 przygotowaliśmy dla was kilka atrakcji wraz z naszymi partnerami.

Tradycyjnie w boju będziecie mogli sprawdzić gamingowe komputery marki Actina. Znajdzie się bowiem nowsze tytuły, ale również starsze, które przypomną wam czasy znane z kafejek internetowych czy początków salek internetowych w szkołach! Będzie legendarny IcyTower, będziecie mogli pograć w Counter-Strike’a w formacie 1v1, a także postrzelać w staroszkolnym stylu w Quake’a czy zagrać w inne klasyki, które znajdziecie na GOG.com. Również będziecie mogli pograć na konsolach PlayStation 5. Do wyboru klasyczne 1v1 w EA Sports FC 26 lub zabawa na krawędzi z pełną prędkością w Screamerze! A jak komuś będziecie chcieli również rzucić wyzwanie, to bez problemu powalczycie między sobą w Tekken 8. Tym bardziej, że Kunimitsu będzie już czekała na przetestowanie.

Dodatkowo nie mogło u nas zabraknąć marki HAVIT, która wesprze nas w świetnej jakości sprzęt gamingowy – myszki, słuchawki oraz klawiatury z pewnością sprawią, że będziecie mogli grać bez żadnych przerw. Oczywiście będziecie mogli również zapoznać się z innymi nowościami tej marki w specjalnej strefie na naszym stoisku. Tradycyjnie również gra z nami Iiyama Polska, która zapewni idealną jakość obrazu w ogrywanych przez was grach dzięki monitorom gamingowym z najwyższej półki oraz Yumisu ze swoimi niezawodnymi biurkami oraz fotelami gamingowymi.

Dodatkowo również nie mogło zabraknąć w tym roku również u nas drużyny ING Bank Śląski, która zachęci najmłodszych do nauki o cyberbezpieczeństwie wraz z najnowszą wersją ich miasteczka w Roblox! Dlatego też spokojnie – dla każdego znajdzie się coś miłego.

Będziemy widoczni, więc wbijajcie zbić z nami piątkę, pogadać o grach i razem świętować to wyjątkowe wydarzenie w polskim giereczkowie!

