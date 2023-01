JUNG_E – Nerflix prezentuje swój koreański film sci-fi na nowym trailerze

Opowieść zabierze nas w podróż do bardzo brutalnego świata.

JUNG_E to film, który już wkrótce zasili bibliotekę usługi Netflix. Obraz jest dziełem koreańskiego reżysera. Sang-ho Yeon jest również odpowiedzialny za scenariusz. Możecie go kojarzyć za sprawą takich produkcji jak Hellbound, Stacja Seul i Zombie Express. Netflix podzielił się najnowszym trailerem prezentującym nadciągający film, wideo znajdziecie poniżej.

JUNG_E zapowiada się na dobry film akcji

Akcja JUNG_E rozgrywa się w brutalnym, dystopijnym świecie, który zmienił się nie do poznania na skutek zmian klimatycznych. Ludzkość uciekła ze zniszczonej planety i osiedliła się w zbudowanych w przestrzeni kosmicznej schronach. Scenariusz opowie historię bohaterskiej żołnierki, która podjęła się niezwykle niebezpiecznej misji i nie wróciła z niej o własnych siłach.



Naukowcy postanowili jednak sklonować mózg żołnierki, co pozwoli na zaimplementowanie jej zdolność bojowych do systemu sztucznej inteligencji. Dzięki temu będą mogli wytworzyć armię wybitnie wyszkolonych klonów. Na czele grupy odpowiedzialnej za projekt stoi córka wspomnianej bohaterki.



W obsadzie JUNG_E zobaczymy: Soo-yeon Kang, Hyun-joo Kim i Kyeong-soo Ryoo. Premiera filmu na platformie Netflix została zapowiedziana na 20 stycznia.