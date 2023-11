Julianne Moore w pikantnym zwiastunie serialu Mary & George

Główną rolę w tym składającym się z ośmiu odcinków serialu powierzono Julianne Moore, która wcieli się w Mary Villiers, hrabinę Buckingham, która wykorzystała swojego syna, żeby stać się jedną z najbardziej wpływowych kobiet swoich czasów w Anglii. Kobieta nakłoniła swojego syna, George'a, by uwiódł króla Jakuba I i stał się jego kochankiem. Dzięki swoim spiskom matka i syn stali się jednym z najbogatszych ludzi w Anglii.

Mary Villers była kobietą, która dzięki swoim działaniom wyrosła na niezwykle potężną i wpływową postać Londynu swoich czasów. To ekscytujące wyzwanie móc przywrócić ją do życia na ekranie. - powiedziała o swojej postaci Julianne Moore.

Fabuła oparta jest na historycznej książce, Benjamina Woolleya, noszącej tytuł The King's Assassin: The Secret Plot to Murder King James. W stworzonym na jej podstawie serialu zagrają Julianne Moore jako Mary Villiers, Nicholas Galitzine jako George Villiers, a także Tony Curran, Laurie Davidson, Nicola Walker, Niamh Algar, Trine Dyrholm, Sean Gilder, Adrian Rawlins i Mark O'Halloran jako Sir Francis Bacon.