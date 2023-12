Jon Hamm w głównej roli nowego serialu dramatycznego Apple TV+. Zapowiedziano Your Friends and Neighbors

Apple TV+ zapowiedziało nowy serial dramatyczny, Your Friends and Neighbors. Główną rolę zagra w nim znany aktor Jon Hamm.

Centralną postacią opowieści jest Coop, niedawno rozwiedziony finansista, który po zwolnieniu z pracy zaczyna parać się okradaniem bogatych mieszkańców przedmieścia Nowego Jorku. Wszystko po to, żeby utrzymać rodzinę na poziomie, do którego przywykła. I wszystko udaje się doskonale, ale tylko do momentu, kiedy mężczyzna włamuje się do niewłaściwego domu w niewłaściwym czasie.

Jest to kolejny raz, kiedy streamer decyduje się nawiązać współpracę z Hammem. Poprzednio powstał bardzo udany serial, Mad Men, który doczekał się już trzeciego sezonu. Widowisko nazbierało masę nagród, a wśród nich Emmy, SAG i Critics Choice Award. Jon Hamm (The Morning Show, Fargo, Mad Men) będzie także pełnił funkcję producenta wykonawczego.

Jon Hamm z główną rolą w nowym serialu Apple TV+

Serial stworzył scenarzysta, producent i powieściopisarz Jonathan Tropper (See, The Adam Project”, Warrior, Banshee). Będzie on także showrunnerem i producentem wykonawczym.