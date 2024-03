Joker 2 zachwycił widzów po pierwszym próbnym pokazie. „Ryzykowne, ale zaje*** genialne”

Joker: Folie à Deux to jeden z najbardziej oczekiwanych komiksowych filmów tego roku. Oczekiwania wobec kontynuacji wielkiego hitu z 2019 roku są ogromne, na co wskazuje sam budżet produkcyjny, na który Warner Bros. przeznaczył aż 200 mln dolarów. Najwidoczniej wytwórnia jest pewna, że Joker 2 stanie się równie popularnym filmem, co pierwsza część. Z tego powodu zorganizowano pierwsze pokazy testowe, które niedawno się odbyły. Wskazują na to posty w mediach społecznościowych, które zachwalają nadchodzący film z Księciem Zbrodni.

Joker: Folie à Deux – pierwsze opinie po pokazie testowym

Pierwsze reakcje na Joker: Folie à Deux krytykują problemy z montażem i scenariuszem, które twórcy muszą rozwiązać do czasu październikowej premiery. Mimo to film zebrał bardzo pozytywne opinie, które chwalą nadchodzącą produkcję.