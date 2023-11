John Woo nie szanuje filmów o superbohaterach, bo nie są prawdziwym kinem

John Woo to bez wątpienia legendarny reżyser kina akcji, mający w dorobku ogromną ilość filmów. Okazuje się jednak, że nie przepada za modnymi ostatnio produkcjami o superbohaterach, gdyż jego zdaniem to nie jest prawdziwe kino.

John Woo znany jest z dynamicznych filmów akcji, ale rzeczywiście stylistycznie bliżej mu do produkcji w stylu John Wick, niż współczesnych, napakowanych CGI filmów o superbohaterach. Jak wiadomo, Woo nie jest jedynym hollywoodzkim reżyserem, który ostro krytykuje ten gatunek. Jego wypowiedź nawiązuje także do słów Martina Scorcese, który w 2019 roku, podczas promocji Irlandczyka powiedział, że nie potrafi się wciągnąć w żaden film z superbohaterami, bo jego zdaniem są one bardziej podobne do parków rozrywki, niż prawdziwych filmów.

John Woo nie lubi filmów o superbohaterach

Słowa słynnego reżysera wywołały wtedy ogromną dyskusję, w której brali udział także rozmaici filmowcy, także wywołani do tablicy twórcy filmów o superbohaterach. Opinie były skrajnie podzielone. Jedna strona twierdziła, że rzeczywiście tego typu projekty powstają wyłącznie z zamiarem wyciągania pieniędzy od widzów i nie niosą ze sobą żadnych wartości. Druga strona wskazywała ich ogromną popularność, rozmach realizacyjny i pierwszoligowe gwiazdy, przyjmujące role w kolejnych produkcjach Marvela czy DC.