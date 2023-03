Jedna ze scen w John Wick 4 była zainspirowana grą niezależną z 2019 roku

UWAGA! W dalszej części wiadomości znajdziecie niewielkie spoilery dotyczące filmu John Wick 4. Pamiętajcie, że ostrzegaliśmy.

Chodzi o scenę, która została zrealizowana w formie jednego długiego ujęcia z lotu ptaka. W sekwencji główny bohater przechodzi do kolejnych pomieszczeń budynku, walcząc z przeciwnikami ukrywającymi się w pokojach. Okazuje się, że pomysłodawcą była tutaj niezależna strzelanka z 2019 roku.

Chad miał tę wizję – pokazał nam zwiastun jakiejś gry. To było [jak]: „chcę zrobić taką scenę, to wygląda super.” Widzisz wszystkie postacie. Z perspektywy opowiadania historii, w końcu możesz zobaczyć to, z czym będzie musiał zmierzyć się John Wick zanim jeszcze faktycznie dojdzie do walki. Masz więc małą zapowiedź tego, co zaraz się wydarzy. Widzisz gości nadchodzących z różnych kierunków, w przeciwieństwie do klasycznych ujęć – kiedy widz również nie wie, co kryje się za rogiem. (Scott Rogers)