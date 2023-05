John Krasinski żegna się z rolą agenta CIA. Jest data premiery finałowego sezonu serialu Jack Ryan

Jack Ryan wraca do akcji – a Prime Video ustaliło datę premiery czwartego i ostatniego sezonu thrillera szpiegowskiego.

Agent CIA Johna Krasińskiego powraca do akcji 30 czerwca z pierwszymi dwoma odcinkami 4. sezonu. Reszta krótszego, sześcioodcinkowego sezonu będzie emitowana co tydzień, a finał zaplanowano na 14 lipca. W czwartym sezonie pojawi się także Ding Chavez, w którego rolę wciela się Michael Peña. Jego włączenie oznacza poszerzenie uniwersum Jacka Ryana, co byłoby potwierdzeniem plotek, że Amazon myśli nad spin-offem. Jack Ryan nadal jest niewidocznym hitem dla Prime Video, a jego drugi sezon obejrzało ponad pięć milionów widzów w pierwszym tygodniu wyświetlania.

John Krasinski żegna się z rolą Jacka Ryana

Tymczasem Krasiński zajął się nowym projektem. Napisał i wyreżyserował IF, komedię, która koncentruje się na młodej dziewczynie, która widzi wyimaginowanych przyjaciół innych ludzi. W tej produkcji pojawią się Ryan Reynolds, Phoebe Waller-Bridge, Steve Carell, Matt Damon i Emily Blunt. Premiera filmu jest planowana na 24 maja 2024 roku.