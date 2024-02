Kolejny darmowy prezent na Steam. Posiadacze PC mogą odebrać niespodziankę o wartości 115 zł

W sklepie Steam wystartowała kolejna oferta z darmową niespodzianką. Tym razem nie jest to gra, ale RPG Maker XP, czyli program, dzięki któremu każdy fan gier fabularnych może stworzyć swoją własną produkcję 2D. Na narzędziu opracowanym przez Gotcha Gotcha Games powstało wiele znanych niezależnych tytułów, żeby tylko wspomnieć o To the Moon, Project Kat, czy Omori. Teraz również Wy możecie spróbować swoich sił, tworząc własną grę w tym edytorze, którego standardowa cena wynosi 114,99 zł.

RPG MAKER pozwala stworzyć oryginalną grę RPG bez wcześniejszej specjalistycznej wiedzy i szkolenia. RPG MAKER XP jest pełen funkcji, włączając w to szyfrowanie danych gry i funkcję skryptową, która pozwala zmienić samo serce silnika RPG MAKER. Udoskonalając środowisko operacyjne, program może teraz zapewnić obsługę pełnokolorowego wyświetlacza i znacznie ulepszonych możliwości graficznych. Dzięki obsłudze pełnokolorowego trybu PNG i kanału alfa można dostosować ustawienia przezroczystości grafiki, a także określić kolor przezroczystości. RPG Maker XP zawiera trzy warstwy map, umożliwiające tworzenie złożonych wielowarstwowych aren. Program zawiera podstawowy zestaw grafik i dźwięków, które możesz wykorzystywać i modyfikować bez dodatkowych opłat. Możesz także importować własną grafikę i dźwięki, dzięki czemu Twoja gra będzie naprawdę wyjątkowa.

Kolejna darmowa niespodzianka PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego RPG Maker XP, to udajcie się pod ten adres, gdzie przypiszecie program do swojego konta. Promocja trwa do 19 lutego do godziny 19:00.