Jeszcze jedna darmowa gra na Steam. Gracze PC mogą odebrać kolejny prezent

Kilka dni temu informowaliśmy, że gracze PC mają szansę odebrać prezent od firmy SEGA. Okazuje się jednak, że to nie koniec niespodzianek dla użytkownikach komputerów osobistych. Na Steam ruszyła bowiem specjalna wyprzedaż Endless Summer, która pozwala zdobyć produkcje z uniwersum Endless Space w niższych cenach. Z okazji wspomnianej promocji przygotowano jednak również ofertę specjalną, dzięki której użytkownicy platformy Valve mogą zdobyć zupełnie za darmo kolejną grę

. Zainteresowani muszą jedynie udać się na stronę gry na Steam , zalogować się na swoje konto i kliknąć zielony przycisk “Dodaj do konta”. Warto się jednak pospieszyć, ponieważ oferta ważna jest tylko do 27 lipca – czyli do najbliższego czwartku – do 19:00 czasu polskiego.

. Obecnie produkcja Amplitude Studios dostępna jest nie tylko na PC, ale również na konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch, a także na urządzeniach mobilnych z systemem iOS. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Dungeon of the Endless - recenzja