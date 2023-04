Jennifer Lopez jako niebezpieczna zabójczyni w pełnym akcji zwiastunie filmu Matka od Netflix

Netflix opublikował zwiastun swojego nowego filmu sensacyjnego Matka . W roli głównej obsadzono Jennifer Lopez . Zagra ona kobietę zarabiającą na życie jako płatna zabójczyni, a na co dzień kochającą matkę.

Tytułowa Matka wycofała się z branży, żeby zapewnić ochronę swojej 12-letniej córce Zoe. Wiele lat wcześniej Matka zawarła umowę z FBI, aby zniknąć w dziczy Alaski. I wszystko udawało się przez jakiś czas, ale okazało się, że w tej branży nie ma emerytury. Zoe zostaje porwana, co zmusza Matkę do wyjścia z ukrycia. Na nieszczęście dla porywaczy jest ona doskonale wyszkoloną specjalistką, która nie okazuje litości tym, którzy skrzywdzili jej córkę.

Jennifer Lopez jako Matka w filmie Netflix

Matka to drugi film akcji z Lopez, trafiający do streamingu. Niedawno mogliśmy ją podziwiać w Wystrzałowym weselu wyprodukowanym przez Prime Video, w którym partnerują jej Josh Duhamel (Blackout), Jennifer Coolidge (The White Lotus) i Lenny Kravitz (Star).