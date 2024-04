Jelonek Bambi w krwawym zwiastunie filmu Bambi: The Reckoning. Kolejna postać z kreskówki trafia do horroru

Jagged Edge Productions ujawniło pierwszy zwiastun Bambi: The Reckoning. W ten oto sposób kolejna sympatyczna postać z kreskówek zawitała do horroru.

To nie pierwszy przypadek kiedy postacie znajdujące się w domenie publicznej trafiają do wątpliwej jakości horroru. Wystarczy przypomnieć o Kubusiu Puchatku. Zresztą autorami horroru z Bambi są ci sami ludzie, którzy stworzyli makabryczne widowisko z udziałem znanego zjadacza miodu. Mają oni ambitny plan stworzenia „Poohniverse”. Kulminacją tego nowego kinowego uniwersum będzie film zatytułowany Poohniverse: Monsters Assembled, skupiający wszystkie potwory w jednym miejscu. Ma on zadebiutować w 2025 roku. No cóż…

Jelonek Bambi wystąpi w horrorze. Zwiastun filmu Bambi: The Reckoning

Centralnymi postaciami są Xana i jej syn Benji, którzy ulegają wypadkowi samochodowemu i niedługo staną się celem bezlitosnej i krwiożerczej maszyny do zabijania, którą jest Bambi.