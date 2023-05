Jeff Bridges z chęcią zagrałby w kontynuacji Big Lebowskiego braci Coen

Jeffrey „The Dude” Lebowski to największy luzak na świecie . Jego dwie miłości – biały Rosjanin oraz kręgle wypełniały mu życie. Jeff Bridges zagrał tę rolę wręcz koncertowo i stał się odtwarzaną postacią . Nic więc dziwnego, że z czasem otoczył go kult wiernych fanów Kolesia. Powstały strony w sieci, grupy na Facebooku i sklepy z gadżetami inspirowanymi scenami i cytatami z filmu. Narodził się Dudeizm!

Gdyby bracia byli w to zaangażowani, z pewnością bym to zrobił. Bracia są tajemniczy i pełni niespodzianek. Nie wiesz, co zamierzają zrobić, ale nie sądzę, żeby zrobili kontynuację. Jednak tak jak mówię, są zaskakujący, więc może mnie zaskoczą i zrobią kontynuację

Jeff Bridges może mieć rację, bo mimo sukcesu Coenowie do tej pory nawet nie wspominali o takiej możliwości. Co prawda kilka lat temu powstał spin-off tego filmu. The Jesus Rolls z 2019 roku to samodzielna przygoda Jesusa Quintany, granego przez Johna Turturro. Coenowie nie byli zaangażowani w film, który napisał i wyreżyserował Turturro, ale dali błogosławieństwo projektowi aktora. Prawda jest taka, że Coenowie nigdy nie nakręcili kontynuacji żadnego ze swoich filmów, a obecnie każdy z braci pracuje osobno nad własnymi projektami. Wszystko to sugeruje, że Koleś jednak nie powróci na ekrany.