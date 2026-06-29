Jedno z najlepszych RPG mogło otrzymać kontynuację. Ale nikt nie był nią zainteresowany

Firma posiadająca prawa do marki dała zielone światło, ale problemy pojawiły się przy sfinansowaniu projektu.

Planescape: Torment mogło doczekać się pełnoprawnej kontynuacji. Projekt zatytułowany Planescape: Unraveled uzyskał aprobatę właściciela marki, jednak ostatecznie nigdy nie doczekało się etapu produkcji. Powodem nie był brak pomysłu, lecz problemy z finansowaniem. Planescape: Torment – kultowe RPG mogło otrzymać drugą część Choć dziś wiele osób wskazuje Baldur's Gate 3 jako najlepszą grę osadzoną w uniwersum Dungeons & Dragons, kultowe Planescape: Torment wciąż pozostaje jedną z najwyżej ocenianych produkcji RPG w historii. Niewiele brakowało, aby ten klasyk doczekał się kontynuacji.

Za projektem stało studio Beamdog, które od lat zajmuje się odświeżaniem klasycznych gier RPG tworzonych niegdyś przez BioWare i Black Isle Studios. Szef firmy, Trent Oster, wspólnie z byłym scenarzystą BioWare, Davidem Gaiderem, przygotował koncepcję gry Planescape: Unraveled i przedstawił ją przedstawicielom Wizards of the Coast. Według Ostera pierwsze spotkania przebiegały wyjątkowo dobrze. Twórcy rozmawiali między innymi z Chrisem Perkinsem oraz Mike'em Mearlsem. Omawiano nie tylko samą grę, ale również możliwość powiązania jej z papierowym podręcznikiem do świata Planescape. Odbyliśmy kilka naprawdę świetnych spotkań z ich zespołem kreatywnym. Rozmawialiśmy z Chrisem Perkinsem i Mike'em Mearlsem, którym bardzo spodobał się kierunek, jaki obraliśmy. Zastanawialiśmy się nawet, jak połączyć projekt z wydaniem nowego podręcznika. To była naprawdę ekscytująca koncepcja. Mimo pozytywnego przyjęcia pomysłu Wizards of the Coast nie zdecydowało się jednak wyłożyć środków na realizację projektu. Jak wyjaśnił Oster, firma w tamtym okresie nie planowała finansować zewnętrznych produkcji i oczekiwała, że całe ryzyko weźmie na siebie partner. Kiedy przedstawiliśmy projekt Wizards of the Coast, usłyszeliśmy, że nie mają budżetu na zewnętrzny rozwój gier i obecnie nie zamierzają inwestować w takie przedsięwzięcia. Firma przechodziła przez kolejne etapy. Najpierw chciała tworzyć wszystko wewnętrznie, później uznawała, że to zbyt kosztowne i przekazywała projekty partnerom, aby to oni ponosili całe ryzyko. Gdy partnerzy odnosili sukces, znów pojawiał się pomysł, by wrócić do produkcji wewnętrznej.

GramTV przedstawia:

Beamdog próbowało więc znaleźć inwestora, który sfinansowałby produkcję. Jak się jednak okazało, żaden wydawca nie był zainteresowany takim przedsięwzięciem. Szukaliśmy finansowania, ale nikt nie chciał wyłożyć pieniędzy. Wszyscy odpowiadali nam w podobny sposób. Pytali, dlaczego mieliby inwestować własne środki tylko po to, żeby zwiększyć wartość cudzej marki. O kulisach anulowanego projektu wspominał wcześniej również David Gaider. Scenarzysta przyznał, że mimo wielu prób nie udało się przekonać potencjalnych partnerów do inwestycji, a pod koniec 2016 roku zespół musiał definitywnie odłożyć Planescape: Unraveled na półkę i rozpocząć prace nad czymś zupełnie nowym. Niezależnie od tego, gdzie leżał problem, nie potrafiliśmy sprzedać tego projektu. Pod koniec 2016 roku musieliśmy odłożyć Planescape: Unraveled na półkę i zająć się nową grą. Było to dla mnie niezwykle bolesne i niewiele brakowało, abym wtedy odszedł. Oryginalne Planescape: Torment nie odniosło spektakularnego sukcesu komercyjnego w momencie premiery, choć z czasem okazało się rentownym projektem i zyskało status jednej z najważniejszych gier RPG w historii. Do dziś wielu graczy uważa, że niezwykłe uniwersum z miastem Sigil w centrum oferuje ogromny potencjał, który mógłby zostać wykorzystany we współczesnej kontynuacji. Obecnie jednak wszystko wskazuje na to, że Planescape: Unraveled pozostanie jedynie jednym z najbardziej intrygujących niewykorzystanych projektów w historii gatunku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.