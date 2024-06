Jeden z największych hitów 2022 roku powraca. Pierwszy zwiastun Uśmiechnij się 2

Ten film rozszedł się viralem w mediach społecznościowych, a w szczególności na TikToku. Uśmiechnij się z 2022 roku miało niezwykle ciekawą kampanię marketingową, polegającą na pojawianiu się ludzi z niepokojącym uśmiechem na twarzy podczas różnych transmisji, czy to sportowych, czy informacyjnych. Tyle wystarczyło, aby użytkownicy TikToka podłapali ten trend i zaczęli go naśladować. Dla Paramount Pictures i twórców filmu była to darmowa reklama, która przełożyła się na rekordowe wyniki finansowe z kin. Film zarobił na całym świecie ponad 217 mln dolarów, co uczyniło z Uśmiechnij się najbardziej dochodowy horror 2022 roku. Jeszcze w tym roku zadebiutuje druga część, w której wystąpiła gwiazda aktorskiej wersji Aladyna od Disneya, a teraz Uśmiechnij się 2 otrzymało oficjalny zwiastun, który zobaczycie poniżej.