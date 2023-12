Jeden z najlepszych seriali Netflixa nie zostanie skasowany. Platforma zamówiła 2 sezon

Na początku listopada zadebiutował Niebieskooki samuraj, najnowsza animacja Netflixa, która szybko stała się pretendentem do najlepszego serialu 2023 roku. Ośmioodcinkowa produkcja nie mogła liczyć na oszałamiającą oglądalność, utrzymując się w dziesiątce najchętniej oglądanych anglojęzycznych seriali platformy wyłącznie przez dwa tygodnie. Mimo to Netflix zdecydował, że historia będzie kontynuowana i Niebieskooki samuraj otrzyma drugi sezon.

Kiedy rozpoczynaliśmy ten projekt, zobowiązaliśmy się do wykorzystania tej bardzo osobistej historii, której akcja rozgrywa się w Japonii z okresu Edo, i ożywienia jej w możliwie najbardziej autentyczny i piękny sposób. Nasi animatorzy, historycy, muzycy, artyści sztuk walki i obsada głosowa sprawili, że stało się to rzeczywistością przekraczającą nasze oczekiwania. Jesteśmy wdzięczni całemu naszemu zespołowi i widzom z całego świata, którzy okazali taką pasję Mizu i jej drodze zemsty. Mizu ma jeszcze dużo krwi do przelania! Jesteśmy głęboko wdzięczni naszym niesamowitym partnerom z Netflix za umożliwienie kontynuacji tej podróży – powiedziało małżeństwo Amber Noizumi i Michael Green, twórcy serialu.