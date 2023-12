Niebieskooki samuraj – recenzja. Najlepsze anime Netflixa 2023 roku

Niebieskooki samuraj to serial Netflixa, o którym Hideo Kojima napisał, że jest to najlepsze anime 2023 roku. Trudno o lepszą rekomendację i rzeczywiście jest to perełka w swoim gatunku.

Niebieskooki samuraj to nie kolejna klasyczna opowieść o samurajach, bezwzględnej walce i poszukiwaniu zemsty. Oczywiście wszystkie te elementy są niezwykle ważne, bo akcja dzieje się w czasach, kiedy to brutalna siła decydowała o przetrwaniu. Jednak autorzy skomponowali tutaj piękną historię. Bardzo nietuzinkowe, znakomicie namalowane i poprowadzone opowiadanie – targające uczuciami widza, momentami wprawiające w osłupienie czy nawet przerażające, ale znakomite . Fabuła nie przytłacza jednak dramatyzmem, ponieważ akcja jest wartka, zawiera piękne sekwencje walki, a nawet znaleziono miejsce dla humoru.

Główną bohaterką jest Mizu, córka Europejczyka i Japonki. Jak się z pewnością domyślacie, od najmłodszych lat miała niezwykle trudne życie, gdyż musiała się ukrywać przed ludźmi pragnącymi jej śmierci . Dlatego też zaczęła maskować swoją prawdziwą płeć. Kiedy dorosła, postanowiła wkroczyć na drogę zemsty i znaleźć ludzi, odpowiedzialnych za śmierć jej matki. Dzieje dziewczyny są początkowo wielką tajemnicą, ale scenarzyści dzielą się nimi stopniowo z widzami. Jest to bez wątpienia bardzo dramatyczna postać, zahartowana przez ciężkie życie i potworne doświadczenia. Przeszłość dostarcza jej determinacji do wyruszenia w brutalny świat, gdzie czeka ją morze krwi do przelania, ale cel jest jeden – zemsta.

Twórcami scenariusza i reżyserami serialu są doświadczeni artyści, Michael Green, którego dziełem jest skrypt do Logana i Blade Runnera 2049 oraz Amber Noizumi. Zaserwowali widzom bardzo złożoną, perfekcyjnie skomponowaną historię, wypełnioną dramatycznymi momentami, zwrotami akcji oraz plejadą ciekawych, pełnokrwistych postaci, których rozwój, a czasami i zaskakującą przemianę obserwujemy przez cały sezon.

Mizu to doskonała wojowniczka, mistrzyni we władaniu mieczem, a więc serial obfituje w wiele scen walki. To jak je zrealizowano, zwala z nóg. Perfekcyjna animacja i choreografia wywołują prawdziwy podziw. Zresztą dokładnie to samo można powiedzieć o poziomie realizacyjnym całości serialu. Francuskie studio Blue Spirit Animation i Netflix Animations przygotowały prawdziwą ucztę dla oczu. Całość doskonale ilustruje i klimatycznie uzupełnia ścieżka dźwiękowa, w której znakomicie połączono klasykę z nowoczesnością. Warto też dodać, że fani Kill Billa bez trudu rozpoznają motyw przewodni z tego filmu.

Trudno mi polemizować z opinią Hideo Kojimy, który stwierdził, że Niebieskooki samuraj to najlepsze anime 2023 roku. Jestem za to pewny, że w zasobach Netflixa z pewnością nie znajdziecie nic lepszego. Uważam również, że serialem z powodzeniem mogą zainteresować się widzowie, których „japońskie bajki” nieco odstraszają. Rozmach, z jakim przygotowano ten serial oraz historia sprawiają, że powinien go zobaczyć każdy. To naprawdę świetne kino!