Jeden z najlepszych seriali Apple’a otrzyma kolejny sezon i spin-off. Będzie więcej produkcji z For All Mankind

Niestety nie znamy żadnych szczegółów piątego sezonu For All Mankind. Z zakończenia czwartego sezonu wiemy jedynie, że Joel Kinnaman powróci do roli Edwarda Baldwina.

For All Mankind będzie kontynuowane w kolejnym, piątym sezonie. Apple potwierdziło przedłużenie serialu o kolejne odcinki, za które odpowiadać będzie producent Ron Moore. Platforma streamingowa nie wspomniała, że będzie to ostatni sezon, więc fani produkcji mogą spodziewać się, że w planach jest jeszcze więcej odcinków.

Apple ma ambitne plany wobec For All Mankind i zapowiedziano również pierwszy spin-off zatytułowany Star City. Produkcja skupi się na zaprezentowaniu radzieckiego programu kosmicznego, kiedy to Związek Radziecki jako pierwszy naród wysłał człowieka na Księżyc. Serial powróci do korzeni serii, prezentując początki wyścigu kosmicznego z perspektywy rosyjskich kosmonautów, inżynierów i oficerów wywiadu w to zaangażowanych, a także ryzyko, jakie wszyscy musieli podjąć, aby popchnąć ludzkość do przodu.