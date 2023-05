Jason Momoa zostanie w DC Universe na długo. Aquaman to dopiero początek współpracy

James Gunn i Peter Safran nie ukrywają, że są niezmiernie zadowoleni ze współpracy z Jasonem Momoą. Do tego stopnia, że chcą go zatrzymać na dłużej i najprawdopodobniej zaoferują kolejną rolę.

Nie mogę się doczekać współpracy z Jasonem przez wiele lat. Idealnie, gdyby to było w świecie Arthura Curry'ego, ale jeśli nadarzy się inna okazja, znalazłbym dla niego inną wspaniałą postać do stworzenia

Fani Jasona Momoi mogą spać spokojnie . Jego rola w najnowszej części Aquamana to nie koniec współpracy z DC Universe. Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie! Peter Safran z DC Studios, zapewnia, że chce pracować z Momoą jeszcze przez wiele lat .

James Gunn i Peter Safran twierdzą, że ich wizja uniwersum DC obejmuje zamknięte scenariusze i ujednoliconą fabułę w projektach filmowych, telewizyjnych, animowanych i grach wideo . Co ciekawe nie zaprzeczają, że DC Universe może przywrócić elementy z poprzedniej epoki, co może oznaczać, że ich plan na osiem lat nie jest jednak pełnym restartem .

Taka wypowiedź z jednej strony uspokaja wielu fanów , ponieważ Momoa pozostaje w uniwersum DC, ale jeśli dostanie mu się inna postać, to może oznaczać, że rola Aquamana zostanie ponownie obsadzona. Chociaż jest to zdecydowanie możliwe, Peter Safran, który jest producentem filmów Aquaman, zapewnił, że poprzeczka została postawiona przez tego aktora bardzo wysoko . Jednak może się zdarzyć tak, że Jason Momoa mógłby doskonale wcielić w nową postać i rozwijać ją dzięki swojej charyzmie i talentowi.

Shazam! Fury of the Gods, Flash, Blue Beetle i Aquaman i Zaginione Królestwo znajdują się obecnie na różnych etapach postprodukcji w Warner Bros. Discovery, a wszystkie cztery filmy DC Universe mają trafić do kin w 2023 roku. Czy postacie z tych produkcji pojawią się w nowym DCU? Wiedzą o tym tylko Gunn i Safran.

Do tych spekulacji odniósł się także sam Jason Momoa. Jak powiedział, co prawda zawsze będzie Aquamanem, ale bez problemu może zagrać również innego bohatera. Przewrotnie stwierdził, że potrafi być zabawny, dziki i czarujący, co jest zdecydowaną wskazówką, że jest zainteresowany rolą Lobo.