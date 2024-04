Japanese Drift Master otrzyma darmowy prolog. JDM: Rise of the Scorpion na zwiastunie

Pod koniec marca informowaliśmy, że twórcy Japanese Drift Master zawarli umowę wydawniczą z azjatyckim gigantem. Teraz przyszedł czas na kolejną bardzo dobrą wiadomość związaną z nadchodzącą produkcją Gaming Factory. Okazuje się bowiem, że jeszcze przed premierą gracze ponownie będą mieli okazję przetestować wspomniany tytuł. Deweloperzy zapowiedzieli bowiem, że ich gra otrzyma darmowy prolog.

JDM: Rise of the Scorpion to darmowy prolog do polskiego Japanese Drift Master

JDM: Rise of the Scorpion – bo właśnie tak brzmi tytuł darmowego prologu – ma zadebiutować latem 2024 roku na Steam. Zgodnie z przekazanymi informacjami będzie to „jedyny w swoim rodzaju” wstęp do fabuły przedstawionej w pełnej wersji Japanese Drift Master. Gaming Factory zapowiada, że gracze mogą spodziewać się „całkowicie nowego doświadczenia”, ponieważ w prologu pojawią się elementy niedostępne w demie.