James Gunn ma pełne ręce roboty, chociaż zdjęcia do Supermana jeszcze nie ruszyły

James Gunn napisał scenariusz i będzie reżyserem nowego filmu o Supermanie. Będzie to reboot historii o tym superbohaterze i pierwszym podejściem filmowca do DCU Chapter One: Gods and Monsters. Reżyser zapewniał również ostatnio, że jego nowe dzieło będzie całkowicie odmienne klimatycznie od trylogii Strażnicy Galaktyki.