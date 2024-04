James Bond już dawno mógł być kobietą. Czy pomysł powróci?

Obecnie marka James Bond to prawdziwa potęga. Każdy kolejny film to gigantyczny budżet, plejada gwiazd na ekranie, a oferta wcielenia się w tytułowego bohatera to wielkie wyróżnienie, o które zabiega wielu aktorów. Jednak w latach pięćdziesiątych poprzedniego stulecia było całkowicie inaczej. Film borykał się z tak wielkimi problemami, że zaczęto mówić o przekazaniu głównej roli kobiecie.

Takie właśnie szczegóły ujawnia biografia twórcy Jamesa Bonda, Iana Fleminga. Wynika z niej, że beznadziejne wyniki finansowe dwóch kolejnych filmów – Thunderball i Casino Royale, sprawiły, że pojawił się pomysł, żeby zrestartować serię z nową główną postacią i obsadzić w niej Susan Hayward. Mocno forsował go producent, Gregory Ratoff i było całkiem blisko, żeby zanim powstał Dr. No, rzeczywiście mu się udało.

Kiedy Daniel Craig pożegnał się z rolą agenta 007, pojawiło się pytanie co dalej, kto powinien go zagrać i czy przypadkiem nie powinna to być kobieta. Już w Nie czas umierać, obowiązki emerytowanego 007 przejęła Lashana Lynch co wywołało ogromne oburzenie fanów i spore obawy, że po wielu latach powrócił pomysł przeniesienia ciężaru głównej postaci na kobietę.

Później sprawa była wyjaśniana i wielokrotnie komentowana przez twórców filmów. Sama Barbara Broccoli zapewniała wielokrotnie, że Bond zawsze będzie postacią męską, ale czy to oznacza, że w przyszłości nie może się to zmienić.