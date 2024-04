Jakie spin-offy Gry o Tron znajdują się w produkcji? Pełna lista zapowiedzianych tytułów

Już w połowie czerwca Ród smoka powróci z drugim sezonem. W ubiegłym miesiącu HBO zaprezentowało pierwsze zwiastuny nadchodzących odcinków, które zapowiadają jeszcze więcej emocji dla fanów Gry o Tron. Ale w produkcji znajdują się również inne spin-offy popularnego serialu. Stacja ma pracować nad łącznie siedmioma tytułami, a wszystkie z nich zostały zaprezentowane na grafice stworzonej przez Culture Crave.

Wszystkie zapowiedziane spin-offy Gry o Tron

Oprócz wspomnianego drugiego sezonu Rodu smoka w przygotowaniu jest także A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, który opowie historię rycerza ser Dunka Wysokiego i jego giermka Jaja. Ponadto fani mogą liczyć na aktorskie Aegon's Conquest, którego akcja rozgrywać się będzie jeszcze przed wydarzeniami z Rodu smoka, a także 10,000 Ships, który przedstawi historię ocalałych Rhoynarów po ich klęsce z Valyrianami w Drugiej Wojnie Korzennej.