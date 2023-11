Jaki jest Elon Musk - ekscentryczny, bogaty, intrygujący? Dowiemy się z filmu biograficznego

Niezależnie co by o nim nie mówić, Elon Musk jest z pewnością intrygującą postacią. Miliarder, twórca SpaceX, właściciel Tesli i Twittera, autor wielu kontrowersyjnych poglądów, a być może także wizjoner. Jego dzieje interesują wielu ludzi na całym świecie. Nic więc dziwnego, że powstają jego biografie. Najpierw Walter Isaacson, czyli pisarz, który zasłyną znakomitą biografią Jobsa, napisał o nim książkę, a teraz Darren Aronofsky (Requiem dla snu, Wieloryb) wyreżyseruje na jej podstawie film.

Z doniesień Variety wynika, że A24 pracuje nad filmem biograficznym o Elonie Musku. Podobno o prawa do realizacji filmu o miliarderze trwała ostra walka, do której zgłosiło się kilka studiów. Ostatecznie to A24 zapewniło sobie możliwość produkcji filmu.

Film biograficzny o Elonie Musku już niedługo

Za kamerą stanie słynny reżyser, Darren Aronofsky, który ma na koncie między innymi dwa znane widowiska - Requiem dla snu, Wieloryb. Jego wybór spodobał się także Elonowi Muskowi, który swoim zwyczajem skomentował ten fakt na X, należącym do niego serwisie społecznościowym.

Cieszę się, że Darren to robi. Jest jednym z najlepszych.

