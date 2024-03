Jake Gyllenhaal chętnie zagra Batmana w nowym DCU: To byłby zaszczyt!

Fani wskazują na wiele nazwisk, od Jensena Acklesa po Alana Ritchsona. Na arenie fancastingu jest już kilku znanych aktorów. Niedawno pisaliśmy o ofercie odtwórcy roli serialowego Reachera, ale najwyraźniej także Jake Gyllenhaal, chętnie założyłby strój Człowieka Nietoperza.

W wywiadzie dla ScreenRant aktor został zapytany, czy chciałby zagrać Bruce’a Wayne’a. Okazuje się, że Gyllenhaal chętnie przyjąłby taką ofertę, ale uważa ją za wielkie wyróżnienie i wręcz zaszczyt.

Och, stary. To klasyk. To zaszczyt. Tu jest mowa o odgrywaniu ról, które w przeszłości obsadzali inni niesamowici aktorzy. Teraz zamierzam zagrać Iago w Othello z Denzelem Washingtonem i myślę o historii aktorów, którzy odgrywali tę rolę na przestrzeni wieków, i jestem tym nieco oszołomiony. To jest pierwszy poziom. Właśnie nad tym teraz pracuję. Jednak oczywiście. To zawsze byłby zaszczyt. Tego typu rzeczy i te role to klasyka.