Jak smakują potrawy z Gry o tron? Już niedługo będziecie mogli jeść jak Lannisterowie, Targaryenowie i Starkowie

Wydawnictwo zapowiedziało, że w maju 2024 roku do sprzedaży trafi The Official Game of Thrones Cookbook. Wydawnictwo zostanie opatrzone przedmową, napisaną przez samego G.R.R. Martina.

Jakie przepisy znajdziemy w The Official Game of Thrones Cookbook?

Oficjalna książka kucharska Gry o tron wprowadza nas do rozległego, kulinarnego świata, z kart słynnych powieści. Składające się na nią osiemdziesiąt przepisów, zostały spisane na wzór manuskryptów Maesterów z Cytadeli. Książka ma zabrać czytelnika w wyśmienitą podróż po siedmiu królestwach. W każdym regionie będziemy mogli spróbować typowych dla niego potraw.