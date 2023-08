Jak pokonać AH12 HC Helicopter w Armored Core VI: Fires of Rubicon?

Połamane pady, całe mnóstwo nerwów… a okazuje się, że pierwszego bossa w Armored Core VI: Fires of Rubicon można pokonać w prosty sposób.

From Software znane jest z tego, że w większości przypadków pierwszy przeciwnik jest testem dla gracza. Nie ważne czy był to Iudex Gundyr w Dark Souls III czy Cleric Beast w Bloodborne słabo dopakowana postać w grze na samym początku korzystająca z podstawowej broni może mieć problem z pokonaniem pierwszego, poważniejszego wyzwania w grach.

Tak, dobrze czytacie – aby zdecydowanie łatwiej pokonać AH12 HC Helicopter w najnowszej części Armored Core trzeba jak najlepiej wykorzystywać możliwości, które daje podstawowy miecz energetyczny o nazwie HI-32: BU-TT/A. Zadaje on względnie duże obrażenia bez względu czy wykona się dwa szybsze cięcia w jednym ataku czy jedno mocniejsze po przytrzymaniu lewego triggera. Mimo wszystko jednak sugerowałbym dwa szybsze ataki, które szybciej wypełnią pasek stagger helikoptera.

Nie inaczej jest w przypadku Armored Core VI: Fires of Rubicon . Okazuje się bowiem, że pierwszy poważniejszy przeciwnik w misji Illegal Entry już potrafił uprzykrzyć graczom życie na tyle, że z pewnością kilka kontrolerów mogło wylądować w przeróżnych miejscach w pokoju czy salonie. Dlatego też przychodzimy z pomocą… która dla wielu może się okazać oczywista, gdy tylko przeczytacie o co tak naprawdę chodzi.

I to co najważniejsze – nie bójcie się walczyć z nim w zwarciu! Paradoksalnie pokonanie AH12 HC w ten sposób jest zdecyodwanie łatwiejsze, ponieważ nie ma on zbytnio dużych możliwości atakowania pociskami. Dlatego też warto się skupić na szybkich cięciach, salwie pocisków oraz serii z karabinu, a później wykorzystywaniu pauzy na zadawanie większych obrażeń trzymając się jak najbliżej maszyny.

Dzięki temu będziecie mogli bez problemu kontynuować swoją przygodę na planecie Rubicon 3. Największym minusem jednak misji Illegal Entry jest fakt, że ponowne rozegranie jej później nie pozwala na wykorzystanie już dopakowanego mecha z późniejszych etapów rozgrywki – tutorial zawsze rozgrywamy podstawowym Armored Core, którym był 621.

A jak chcecie przeczytać naszą recenzję Armored Core VI: Fires of Rubicon, to znajdziecie ją tutaj!