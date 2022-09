Jak modować Cyberpunka 2077? CD Projekt RED przygotowało tutorial dla REDmoda

Na początku miesiąca CD Projekt RED udostępniło REDmod, czyli „darmowy zestaw narzędzi do Cyberpunka 2077, który dodaje zintegrowaną obsługę instalacji i ładowania modów do gry”. Rodzime studio zdaje sobie jednak sprawę, że niektórzy mogą być nieco przytłoczeni otrzymanymi możliwościami. Dlatego też polski zespół postanowił przygotować tutorial, który ma ułatwić graczom rozpoczęcie przygody z REDmodem.

CD Projekt RED ma kilka porad dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z REDmodem do Cyberpunka 2077

Na blisko 7-minutowym materiale Moritz – jeden z twórców REDmoda – pokazuje, w jaki sposób pobrać, a następnie korzystać ze wspomnianego narzędzia. CD Projekt RED prawdopodobnie przygotowuje nieco bardziej rozbudowany poradnik, ponieważ – jak zdradza sam tytuł – jest to dopiero pierwszy odcinek tutoriala. Gracze, którzy zamierzają modować Cyberpunka 2077, powinni więc uważnie śledzić kanał studia na YouTube.



Na koniec przypomnijmy, że Cyberpunk 2077 zadebiutował na komputerach osobistych oraz PlayStation 4 i Xbox One w grudniu 2020 roku. W lutym tytuł doczekał się również aktualizacji dedykowanej dla konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia CD Projekt RED, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Cyberpunk 2077 - K****sko dobry braindance!