Jagged Alliance 3 z dokładną datą premiery na konsolach. Zagramy już niedługo

Okazuje się, że Jagged Alliance 3 zadebiutuje na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S już 16 listopada 2023 roku. Zainteresowani mogą już składać zamówienia przedpremierowe, a gracze – którzy kupią produkcję w przedsprzedaży – będą mogli rozpocząć zabawę ze wspomnianym tytułem dwa dni przed oficjalną premierą.

To jednak nie koniec informacji na temat konsolowej wersji Jagged Alliance 3. Wydawca zapowiedział, że gra zaoferuje międzygeneracyjny tryb wieloosobowy. Oznacza to, że posiadacze PlayStation 4 będą mogli bawić się wspólnie z użytkownikami PlayStation 5, a gracze Xbox One będą mogli cieszyć się wspólną rozgrywką z posiadaczami Xbox Series X/S. Niestety zabraknie wsparcia dla funkcji cross-play.