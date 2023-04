Fani Harry’ego Pottera nie chcą restartu serii. Padają ostre słowa w stronę serialu i HBO Max

W sesji pytań i odpowiedzi Rowling przyznała, że serial będzie mógł bardziej zagłębić się w wątki i postacie oraz być bardziej wierny książkowemu cyklowi. Fanów Harry’ego Pottera jednak to nie przekonuje i wielu krytykuje pomysł restartu serii w serialu. Niektórzy widzowie nie mogą uwierzyć, że przyszłe pokolenia nie sięgną po wciąż doskonałe filmy, zamiast tego będą poznawać ten świat poprzez kilkusezonowy serial. Poniżej znajdziecie wybrane komentarze.

Czy możemy wszyscy udawać, że serial o Harrym Potterze się nie dzieje? jakby od tej pory nikt nawet o tym nie wspominał, my nawet o tym nie rozmawiamy, to po prostu nie istnieje. traktuje to tak, jak hbo max traktuje swoje queerowe programy